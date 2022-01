Coppa Cev Volley: Modena fuori, avanza Tours

La PerkinElmer Leo Shoes Modena di Andrea Giani esce dalla Cev Cup con la squadra francese di Tours che vola ai quarti nonostante la vittoria al tiebreak dei gialli.Perkinelmer Leo Shoes Modena: Mossa De Rezende 0, Van Garderen 5, Gollini (L), Stankovic 5, Ngapeth S. 3, Ngapeth E. 20, Abdel-Aziz 24, Salsi 0, Leal Hidalgo 16, Mazzone 10, Rossini (L). All. Giani.Tours VB: Derouillon 5, Graciano Da Silva Filho 14, Perry (L), Nascimento Dos Santos 11, Pelvet 1, Tillie 18, Chauvin 1, Bruckert 4, Toledo 5, Teryomenko 8, Palonsky 12, Coric 0. All. Royer.ARBITRI: Willems, Georgiev. NOTE - durata set: 22', 27', 41', 22', 13'; tot: 125'.Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Earvin Ngapeth e Leal, al centro Stankovic-Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Tours risponde con Coric al palleggio, Graciano opposto, Tillie e Palonski martelli, Teryomenko e Nascimento centrali con libero Perry.Modena che va sull’8-7 con un ottimo sideout poi è break dei gialli, 10-7. Non si fermano Bruno e compagni, Abdel-Aziz mette il 18-15 (100% in attacco per l’olandese). Scappano via i gialli che volano sul 21-16 e poi chiudono il parziale 25-17.Tours va subito sull’1-4. Torna sotto Modena coi 1800 del PalaPanini che spingono forte, 5-7. Restano avanti i francesi che vanno sull’8-11. L’ace di Leal porta il punteggio sul 12-12. Resta avanti Tours che si porta sul 17-18. Mette la freccia la PerkinElmer Leo Shoes che va sul 23-22 poi è ribaltone Tours che vince 24-26 il parziale, è 1-1.si arriva al 4-4. Continua il punto a punto, è 10-10 con Modena che non molla nulla. Continua ad alzare i giri del motore Tours, è 15-17. Si arriva al 19-20 con qualche schermaglia sotto rete da parte dei francesi. Modena scappa sul 22-21 con Ngapeth. Il finale del set è infuocato con Tours che chiude il parziale 33-35 e vola ai quarti di finale di Cev Cup.Modena vince 25-19, si chiude al tiebreak con i gialli che vincono 15-13 e 3-2 il match.