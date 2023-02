Coppa Davis, F1, ma anche frisbee e bowling: il calendario 2023 dello sport tra Bologna e Modena

I 'piatti forti' sono il, che si svolgerà il 21 maggio all'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' di Imola, e la Coppa Davis di tennis, in programma all'Unipol Arena dal 14 al 17 settembre.Quest'anno, sottolinea il sindaco di Imola Marco Panieri, è particolarmente significativo per l'Autodromo, che festeggerà il suo 70esimo compleanno ospitando per la 60esima volta un Gran Premio di Formula Uno.Tra gli eventi in programma nel capoluogo ci sono la Bologna Marathon del 5 marzo e la Strabologna del 21 maggio, mentre ilospiterà, il 30 settembre e l'1 ottobre, le finali nazionali di atletica under 23. Le due province si divideranno poi gli Europei seniores di bowling, che si terranno a fine giugno a San Lazzaro di Savena per la parte maschile e a Modena per quella femminile, e il Giro dell'Emilia del 30 settembre.Piazza VIII Agosto a Bologna sarà invece teatro, tra il 10 e il 12 luglio, delle finali del torneo di street basket 'Not in my house', e sempre nel capoluogo andranno in scena, a ottobre, gli Europei master di Ultimate Frisbee. Infine, tra gli eventi già programmati (ma il calendario, fanno sapere Santori e l'assessora allo Sport del Comune di Bologna Roberta Li Calzi, potrebbe ampliarsi nei prossimi mesi), ci sono la Coppa del Mondo di e-mountain bike, il 10 e l'11 giugno a Monghidoro, e la partita inaugurale degli Europei maschili di volley tra Italia e Belgio, in programma il 28 agosto. Il calendario, annuncia poi Palazzo Malvezzi, sarà affiancato da 'una campagna di comunicazione con un'immagine coordinata, che mette al centro l'idea di crescita attraverso lo sport, dal sito www.bolognasport.it e da un piano di uscite in città con affissioni murali e digital ads'.