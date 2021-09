'Coppa Italia, contro l'Imolese sarà un altro Modena'

Maggioni, Pergreffi, Di Paola, con Bonfanti in avanti. Sarà un undici titolare radicalmente trasformato rispetto a quello visto anche domenica scorsa in campionato, e vocato all'attacco, quello che domani pomeriggio, alle ore 15, scenderà in campo allo stadio Braglia nel secondo turno di Coppa Italia, contro l'Imolese. '“Dopo la gara con il Teramo – sottolinea Attilio Tesser – ci sono stati due giorni di lavoro, li abbiamo pure passati ad esaminare e a confrontarci con la squadra sul perché della tanta fatica che facciamo, Ognuno di ha portato avanti il proprio lavoro con fiducia e intesità”.La Coppa Italia servirà per valutare tutta la rosa a disposizione: “Nella formazione iniziale dieci su undici saranno nuovi, in campo ci sarà il solo Pergreffi che ha giocato anche domenica. In Coppa Italia faccio sempre turn over, è una partita dove trovare la condizione, spero di fare una buona prestazione, mi auguro arrivi un momento di positività per il morale. Dovremo cercare di fare la gara giocando con intensità e fiducia. Il match capita in una ricorrenza particolare come la scomparsa di Giuseppe Loschi, si sente il sentimento del club verso questa persona e dovremo onorare la sua memoria con impegno e applicazione”.