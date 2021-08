Coppa Italia, il Modena verso la prima di sabato con Vis Pesaro

Il Modena FC ha comunicato oggi l'annullamento del test amichevole previsto domani con il Formigine che milita nel campionato di Eccellenza. La gara si sarebbe dovuta giocare a San Damaso alle ore 17. Cambio di programma. Alla stessa ora i ragazzi di Attilio Tesser faranno invece allenamento allo stadio Braglia. Nei giorni successivi, giovedì e venerdì, i canarini continueranno la preparazione lavorando in mattinata in vista dell'appuntamento di sabato 21, alle ore18, con il primo turno di Coppa Italia sul campo della Vis Pesaro.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.