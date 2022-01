Coppa Italia, il Sassuolo batte il Cagliari, storico passaggio ai quarti di finale

Il Sassuolo supera il Cagliari e si qualifica per la prima volta nella sua storia ai Quarti di Finale di Coppa Italia. I neroverdi affronteranno la Juventus nel prossimo turno.IL TABELLINOSassuolo-Cagliari 1-0Marcatori: 18′ Harroui (S)SASSUOLO: Pegolo, Magnanelli (46′ Lopez), Rogerio, Muldur, Raspadori, Harroui, Ferrari, Tressoldi, Kyriakopoulos (74′ Peluso), Scamacca (68′ Frattesi), Defrel. A disposizione: Satalino, Consigli, Chiriches, Mata, Aucelli, Abubakar, Paz, Pieragnolo. All. Alessio DionisiCAGLIARI: Radunovic, Altare (46′ Goldaniga), Nandez, Gagliano (68′ Pereiro), Zappa, Dalbert, Pavoletti, Obert, Ladinetti (87′ Cavuoti), Kourfalidis (78′ Desogus), Carboni. A disposizione: Lolic, Palomba, Iovu, Tramoni. All. Walter Mazzarri.Arbitro: Marchetti di Ostia LidoAssistenti: Del Giovane – NuzziQuarto Ufficiale: MeravigliaVAR: Serra – RanghettiNote: ammoniti Obert (C), Ferrari (S)Condividi questo post