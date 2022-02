Coppa Italia: la Juventus blocca il Sassuolo ai quarti

Si ferma ai Quarti di Finale il cammino dei neroverdi in Coppa Italia. La Juventus ha battuto 2-1 il Sassuolo. I padroni di casa subito in vantaggio con un sinistro al volo di controbalzo di Dybala (3'). I neroverdi trovando il pareggio al 24' con un destro a giro di Traore. Nella ripresa pali di McKennie e De Ligt, poi all'88' la sfortunata deviazione di Tressoldi sul destro di Vlahovic condanna i neroverdi.Juventus-Sassuolo 2-1Marcatori: 3′ Dybala (J), 24′ Traore (S), 88′ aut. Tressoldi (S)JUVENTUS: Perin, De Sciglio (61′ Morata), De Ligt, Arthur (70′ Rabiot), Vlahovic (90′ Kaio Jorge), Dybala, Cuadrado, A.Sandro, McKennie, Bonucci, Zakaria (61′ Locatelli). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Pellegrini, Rugani, Akè, Soulè. All. Massimiliano AllegriSASSUOLO: Pegolo, Ayhan (46′ Muldur), Lopez (90′ Ceide), Raspadori, Harroui (73′ Frattesi), Traore (59′ Henrique), Berardi (59′ Defrel), Ferrari, Tressoldi, Kyriakopoulos, Scamacca. A disposizione: Satalino, Consigli, Magnanelli, Rogerio, Ciervo, Peluso, Chiriches. All. Alessio DionisiArbitro: Marineli di TivoliAssistenti: Paganessi – RoccaQuarto Ufficiale: MieleVAR: Nasca – Lo CiceroNote: ammoniti Traore (S), Henrique (S)Foto: frame da Sassuolocalcio.com