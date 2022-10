Coppa Italia, Modena eliminato dalla Cremonese

Modena eliminato dalla Cremonese nel turno di Coppa Italia; i gialli escono a testa altissima, sconfitti 4 a 2 solamente negli ultimi minuti di gara, dopo i tempi supplementari, e dopo avere recuperato 2 reti di svantaggio per di più giocando in dieci dal 20’ del primo tempo.Nel turnover di Tesser resta il modulo 4-3-2-1; davanti a Seculin, linea a quattro Ouhkadda, Piacentini, De Maio e Ponsi, a centrocampo Duca, Magnino e Renzetti, nella inedita veste di mezzala sinistra, davanti spazio a Bonfanti supportato da Giovannini e Mosti nella linea dei trequartisti.Pronti via e Modena subito intraprendente, che occupa bene il capo e gioca senza timore reverenziale davanti a un avversario di categoria superiore.Tesser sceglie Renzetti regista centrale e arretra Mosti da mezzala, lasciando Bonfanti a giostrare davanti; il Modena è bravo a palleggiare e controlla la gara gestendo bene il pareggio.Ad inizio ripresa subito dentro Diaw per Bonfanti, i ritmi non sono elevati e ciò facilita i gialli nel controllo della gara e del risultato; dopo un quarto d’ora Tesser sceglie Marsura e Armellino per Giovannini e Renzetti, oggi con la fascia da capitano.A 15’ dalla fine dentro Gerli e Pergreffi per Mosti e Duca e il mister passa a cinque dietro.Nel finale dei tempi regolamentari succede di tutto; al 77’ Cremonese in vantaggio, e al 84’ addirittura i padroni di casa raddoppiano; la partita sembra finita, ma non con questo Modena; al 89’ dal dischetto prima Diaw accorcia le distanze e poi allo scadere fa doppietta e regala pareggio e supplementari al Modena.Nel primo dei due supplementari i gialli giocano a viso aperto e sognano il colpo che appare possibile, con Diaw che da buona posizione sciupa la rete del possibile vantaggio, e viene poi sostituito da Falcinelli per un infortunio.Nel secondo supplementare la gara non cambia, i gialli sembrano in controllo, Cremonese leggermente padrona del campo ma senza sussulti particolari; però la stanchezza si fa un po’ sentire e prima al 111’ e poi al 119’ la Cremonese con una doppietta di Sernicola segna le due reti che le regalano una sudata qualificazione, approfittando di un inevitabile calo fisico del Modena, che ha giocato 70 minuti dei 90’ regolamentari e i 30’ dei supplementari in inferiorità numerica.Il Modena esce sconfitto, ma dopo una grande prestazione di cuore, di gambe e di personalità; la gara di oggi certifica la crescita del gruppo e consegna un Modena apparso davvero consapevole della propria forza di gruppo; anche chi ha giocato meno finora in campionato ha risposto presente alla chiamata del mister Tesser; i gialli hanno offerto anche una grande prova di solidità mentale e fisica che in ottica campionato saranno di buon auspicio.