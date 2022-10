Coppa Italia, Modena in campo oggi contro la Cremonese

Dopo l’inebriante vittoria di sabato contro il Como, il Modena torna in campo oggi pomeriggio allo stadio Zini di Cremona per i sedicesimi di finale della Coppa Italia; la vincente del turno, approdando agli ottavi di finale, giocherà allo stadio Maradona contro il Napoli di Spalletti, partita in calendario, salvo differimenti per l’11 gennaio 2023.Mister Tesser ritorna a Cremona, città dove ha conquistato una promozione dalla serie Calla B e dove conserva tuttora ottimi ricordi.I gialli faranno ampio turnover, come preannunciato dal mister, per dare minuti e opportunità a chi fino ad ora ha giocato di meno; sarà dunque una ottima occasione per consentire a tutti gli elementi della rosa di maturare esperienza, al cospetto di una squadra che milita oggi in serie A, e magari di mettersi in luce agli occhi del mister, per le scelte future che dovranno essere se del caso operate in ottica campionato.Per la formazione, confermato il modulo del 4-3-2-1, il turnover di Tesser prevede Seculin in porta, linea a quattro Ouhkadda, Piacentini, De Maio e uno tra Ponsi e Renzetti, a centrocampo Duca, Magnino e Mosti, nella inedita veste di mezzala, davanti spazio a Bonfanti supportato da Giovannini e Marsura nella liena dei trequartisti.Non sono partiti con la squadra Cittadini, Poli e Panada, oltre ai lungodegenti Battistella e Gargiulo; c’è invece Azzi, che aveva accusato qualche problema.Modena dunque in campo con fiducia e con il giusto atteggiamento mentale, senza paura e con la giusta tensione e la necessaria cattiveria agonistica, come chiede sempre Tesser ai suoi.Arbitra Paterna di Teramo, alla prima ufficiale con il Modena, calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio Zini di Cremona.