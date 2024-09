Coppe di Eccellenza e Promozione: passano ben sette modenesi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

COPPA ECCELLENZA. Girone 4: Formigine-Sp. Scandiano 1-0 (56’ Davoli) e Vianese-Terre di Castelli 0-5 (13’ e 26’ Scarlata, 21’ Barbolini, 22’ Giordano e 65’ Azzi).Classifica: Vianese e Formigine 6, Terre di Castelli 4, Scandiano 1. Girone 5: Zola-Castelfranco 6-2 (reti virtussine di Ferri e Campani) e Osteria Grande-Medicina F. 1-1, clas. Zola 7, Osteria Grande 5, Medicina 4, Castelfranco 0.Le qualificate. Queste le 9 vincenti (Nibbiano, Brescello Correggese, Vianese, Zola, Mezzolara, Massalombarda, Gambettola e Vis Novafeltria) e le 7 ripescate (Agazzanese, Borgo, Fabbrico, Formigine, Osteria Grande, Castenaso e Cava).COPPA PROMOZIONE.

Girone 5: Casalgrande-Sanmichelese 0-1 (60’ Alicchi) e Masone-Castellarano 1-2.

Classifica; Castellarano 7, Sanmichelese 6, Casalgrande 4, Masone 0.

Girone 7: Ganaceto-Cdr Mutina 1-1 (51’ Messori, 87’ Caselli) e United Carpi-La Pieve N. 1-1 (37’ Rovatti, 97’ Casarano).

Classifica: Cdr Mutina 7, United Carpi (2° per scontro diretto) e Ganaceto 4, La Pieve N. 1.

Girone 8: Baiso-Fiorano 0-4 (12’ e 52’ Kolaveri, 43’ Guidetti, 73’ Corrente) e Colombaro-Pgs Smile 0-2 (68’ Cavani, 94’ Caselli).

Classifica: Fiorano 7, Smile (2° per scontro diretto) e Colombaro 4, Smile 1.

Girone 9: Montombraro-Castelnuovo 1-3 (38’ Buffagni, 60’ Fugallo, 73’ Sighinolfi, 76’ Copertino) e Msp-Faro 1-0.

Classifica: Castelnuovo, Montombraro, Faro e Msp 4. (per l’avulsa Castelnuovo 1° e Monteombraro 2°)

Girone 11: Centese-Camposanto 3-2 (31' Sanci, 42' Cioni, 50' rig. Momodu, 71' aut. Vitiello, 92' Bortolazzi) e San Felice-Casumaro 2-1.

Classifica; Centese 9, San Felice 6, Casumaro 3, Camposanto 0.

Le qualificate. Queste le 18 vincenti (Sannazzarese, Fornovo, Bibbiano, Luzzara, Castellarano, Campagnola, Cdr Mutina, Fiorano, Castelnuovo, Valsetta, Centese, Consandolo, Mesola, Sparta, Forlimpopoli, Y. Santarcangelo, Bakia e Riccione) e le 14 ripescate (Pontenurese, Alsenese, Boretto, Sanmichelese, Bagnolese, Smile, Petroniano, San Felice, Bentivoglio, Comacchiese, Fruge, Savignanese, Cervia United e Stella).

Matteo Pierotti