Corlo, vittoria a Guastalla per lo storico debutto in Prima

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gara che comincia in salita per i reggiani, che si trovano davanti una squadra molto determinata e ben piazzata. Il vantaggio degli ospiti arriva all’ottavo minuto: il calcio d’angolo sul secondo palo trova Marino, libero dalla marcatura, che insacca di testa. Il Guastalla prova a reagire. Cabras trova un buon tiro, ma il suo tiro viene deviato. Poco dopo, il colpo di testa di Bulgarelli non entra di poco.

Al 22’ arriva il pareggio: dopo una bella azione di Bulgarelli sull’esterno, il suo tiro viene deviato prima da Schenetti, poi da Caselli: autorete e 1-1. Cavallini prova poi il tiro su punizione; troppo facile per Martignoni.

Nel secondo tempo il Guastalla sembra entrare in campo con più convinzione, con Cabras che prova subito il tiro rasoterra; Schenetti si fa trovare pronto. Reagisce immediatamente il Corlo con Caselli, mentre Martignoni salva la squadra con una bella parata. Subito dopo grande occasione per i rossoblu: Singh serve un bel cross in area, ma il colpo di testa di Mezzana finisce alto. Al 59’ ospiti di nuovo avanti: con un’azione personale e approfittando di un errore difensivo

degli avversari Tazzioli segna il goal dell’1-2. Al 73’ altra grande occasione di testa per il Guastalla, stavolta con Bellini Davide.



Nel finale prevale il nervosismo da entrambe le parti, con il Guastalla che reclama un rigore su Allai.



Tabellino

GUASTALLA-CORLO 2-1

GUASTALLA: Martignoni, Bellini D., Singh (90’ Mounabih), Carlini (60’ Bigi), Bonazzi, Bellini M. (64’ Nasto), Mezzana, Lombardini, Allai, Bulgarelli, Cabras. A disposizione: Romanò, Bigi, Truzzi, Pedrazzi, Tirelli, Di Lorenzo, Ferati. All.: Canova

CORLO: Schenetti, Manfredini A., Caselli, Ruini, Marino, Costantini, Cavallini (60’ Barbieri Al.), Barbieri An. (73’ Zanasi), Tazzioli (67’ Ceresoli), Annovi, Damiano (56’ Righi). A disposizione: Zironi, Catti, Manfredini P., Vecchi, Torlai. All.: Sarno

ARBITRO: Corneti di Bologna

RETI: 8’ Marino, 22’ aut. Caselli, 59’ Tazzioli

NOTE: ammoniti: 11’ Cabras, 49’ Bulgarelli, 50’ Barbieri Andrea, 78’ Ruini, 79’ Allai, 89’ Righi, 92’ Barbieri Al.

Matteo Pierotti