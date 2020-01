Corrida di San Geminiamo: con Pasquale la vittoria riparla italiano

Venti anni, ma dei quali solo gli ultimi 3 concentrati sull'atletica e dei quali in un periodo fermo per infortunio. Talento straordinario Pasquale Selvarolo dell'Atletica casone di Noceto ha vinto sotto il muro dei 40 minuti la 46esima edizione della Corrida di San Geminiano. Una vittoria, la sua, che segna, dopo anni di predominio straniero, il ritorno della bandiera tricolore sul gradino più alto del podio della prestigiosa gara podistica



Il primo dei modenesi a tagliare il traguardo, è il 23enne Simone Colombini, pavullese, in forza ora all'aeronautica militare