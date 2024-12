Corsa campestre: i risultati del torneo Cittadella

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Come successo nel 2023, anche in questo 2024 la competizione complessiva a squadre sorride ai colori gialloblù della Fratellanza al termine delle sei prove in programma. Il sodalizio modenese chiude al primo posto con 2685 punti davanti ad Atletica Frignano Pavullo con 2136 e Polisportiva Castelfranco Emilia con 2049. Vittoria anche nella graduatoria delle sole categorie giovanili con 1676 punti davanti a Polisportiva Spilambertese con 1318 e Olimpia Vignola con 1291, mentre nelle categorie assolute festeggia la Rcm Casinalbo con 1047 proprio davanti ai gialloblù con 1009 ed a Castelfranco con 925.



Le classifiche individuali

Alcune assenze per i malanni di stagione o per le condizioni meteorologiche odierne hanno determinato cambiamenti significativi alle classifiche finali di alcune categorie. Tra le più piccole, ovvero le Esordienti 5, una lunga pattuglia targata Fratellanza chiude alle spalle della vincitrice Giulia Bazzani dell’Atletica Frignano, mentre al maschile festeggia la Rcm Casinalbo con Marco Tinazzo.



Salendo nella categoria di mezzo dei più piccoli si conferma in vetta anche nell’ultima prova Olivia Moretti dell’Olimpia Vignola e tra i maschi vince la volata punto a punto Diego Ballotta della Polisportiva Spilambertese davanti ai portacolori della Fratellanza Riccardo Clò e Michele Azzolini. Infine gli Esordienti 10 dove al femminile la pavullese Emma Cardone ha la meglio su altre due gialloblù ovvero Sara Malagoli e Francesca Malavasi, mentre tra i maschi è terzo Leon Cozzoli Poli dietro a Diego Azzolini di Castelfranco e Guido Natali dell’Unione 90 di San Felice. Salendo alle Ragazze è cinquina targata Pavullo con Emma Perini davanti a Giulia Puccini e Mia Corsini. Nei Ragazzi, invece, primo e terzo i rappresentanti del sodalizio appenninico Gabriele Giusti e Davide Masetti divisi da Filippo Vanini per l’Olimpia Vignola. Ultima categoria giovanile quella Cadetti con Arianna Malferrari della Pol. Spilambertese e Filippo Cordedda di Vignola che chiudono davanti a tutti.



Si arriva quindi alle categorie assolute con le Allieve dove si distinguono per la Rcm Casinalbo Giulia Ingrami ed Asia Zagni rispettivamente prima e seconda.

Tra gli Allievi ancora Frignano protagonista con Mirko Masetti.

Nelle Junior curiosa doppietta, sempre per Casinalbo, delle gemelle Laura e Marta Bazzani che chiudono a parità di punti e di ogni criterio possibile per designare la vincitrice che è dunque la più giovane ovvero Laura seguendo il consueto criterio della prima nata.

Tra gli Junior successo ancora di Casinalbo con Pietro Caselli e terzo posto per la Fratellanza di Matteo Costa grazie ai sei punti conquistati in quest’ultima prova.

Nei Senior vittoria di Giada Fuligni di Castelfranco nonostante l’assenza odierna e di Samuele Sighinolfi per la Pol. Nonantola.

A chiudere il quadro delle varie categorie i Master ovvero Amatori con la classifica unica al femminile vinta da Jessika Gianni di Pavullo davanti a Monica Barchetti della Fratellanza. Tripla classifica per fasce d’età, invece, al maschile con il successo di Andrea Baruffaldi di Interforze tra i più giovani e la tripletta Fratellanza nella categoria mediana con Giuliano Casari davanti ad Alessandro Bianchi e Fabio Neri. Infine tra i più grandi ancora gialloblù davanti a tutti con Andrea Baruffi e con Giulio Macchia terzo. In mezzo Daniele Zagni della Rcm di Casinalbo.