Covid, Fausto Gresini non ce l'ha fatta: è morto oggi a 60 anni

È morto oggi Fausto Gresini, 60 anni compiuti lo scorso 23 gennaio. Pilota di moto, due volte campione del mondo nella 125, era a capo dell’omonimo Team impegnato in MotoGp con l’Aprilia. Gresini non ha superato le complicanze legate al Covid dopo il contagio avvenuto prima di Natale. Il 27 dicembre il primo ricovero a Imola, poi il trasferimento all’ospedale Maggiore di Bologna.Poche settimane prima di contrarre il covid-19, Fausto Gresini aveva annunciato con soddisfazione il rinnovo dell’accordo per la permanenza del suo team (“continueremo come team indipendente, non saremo più Aprilia ufficiale”) in MotoGP per 5 anni ancora, a partire dal 2022. Gresini viveva così la sua sua esperienza nella Classe Regina, come pure nelle altre due classi. “Siamo felici di annunciare questo accordo con IRTA che ci vedrà in MotoGP per cinque anni a partire dal 2022”, le sue parole per ufficializzare l’accordo su cui aveva lavorato tanto e in prima persona. Il virus se lo è portato via, ad appena 60 anni, dopo aver lottato per circa due mesi contro questa terribile piaga.