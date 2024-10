Crer, il modenese Vincenzo Credi rieletto vicepresidente

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per l'attività calcio femminile: il ruolo di referente è stato assegnato a Alberto Malaguti.P er le attività del calcio a cinque è stato scelto Alessandro d'Errico. All'avvocato Giacomo Fantazzini va anche il ruolo di: Affari generali, regolamenti e rapporti con calcio femminile - calcio a 5. Per il Dipartimento sociale e rapporti con il Dcps sono stati individuati e scelti Rebecca Bottoni e Domenico Minguzzi. Per i rapporti con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio tocca a Lanfranco Mongardi. Infine ad occuparsi dell'attività ricreativa e degli enti di promozione sportiva saranno Lanfranco Mongardi e Mauro Gianni. Mentre l'uomo di riferimento per quanto riguarda il beach soccer nella nostra regione è Sergio Franco.

Matteo Pierotti