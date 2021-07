Dalla Ghirlandina a Wembley: Brighenti 'mascotte' modenese di Mancini

Sergio Brighenti, classe 1932, è stato il primo nazionale Azzurro a segnare un gol a Wembley. Era il 6 maggio del 1959 quando l'attaccante nato a Modena e bomber della Serie A con le maglie di Inter, Padova, Sampdoria e Torino, oltre che naturalmente dei Canarini, segnò una delle due reti che regalarono all'Italia uno storico pareggio contro l'Inghilterra di Bobby Charlton.Una storia quella di Brighenti, legata a doppio filo anche con l'attuale ct Roberto Mancini: fu proprio il campione modenese infatti a scoprirlo quando, nelle vesti di vice-Vicini, lo volle in Nazionale ai Mondiali di Italia 90.Oggi Brighenti vive a Milano con la moglie insieme alla quale ha cresciuto i due nipoti, dopo la prematura morte del figlio. Lo abbiamo contattato telefonicamente. Impossibile ovviamente non parlare della Finale degli Europei di domenica che vede l'Italia affrontare proprio l'Inghilterra. Una Finale che nemmeno Brighenti, intervistato da Italpress a inizio Europeo (), aveva ipotizzato.'Rispetto all'Inghilterra che affrontai io, quella del ct Southgate ha meno fuoriclasse. E' una squadra che si affida alle due punte Sterling e Kane e ai due centrali dietro di loro. Mancini deve fermare le due punte e credo che a quel punto la partita sia in discesa'.'Lo volli io in Nazionale insieme a Vialli nel '90. Fu un problema gestirlo perchè in quel mondiale Schillaci e Baggio furono preferiti alla coppia di sampdoriani'.'Forse Modena dimentica troppo in fretta i suoi campioni, penso a Maino Neri o a Sentimenti quarto. Sicuramente io non ho dimenticato Modena. Sono cresciuto in centro e ho imparato a giocare a pallone dai Salesiani di don Pietro, ogni domenica andavo a Messa in Duomo. Posso tranquillamente dire che di essere approdato dalla Ghirlandina a Wembley'.'Vince l'Italia 1 a 0. Gol di Chiesa'.E speriamo che questa previsione sia di buon auspicio per gli Azzurri di Mancini, ex alunno del grande Vecchio del calcio modenese, Sergio Brighenti.