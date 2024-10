Debutto amaro per il Giacobazzi col Botticino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Botticino Rugby Union-Giacobazzi Modena Rugby 1965 14-13

Marcature: 4’ meta Mainardi, 32’ cp Bandera; 48’ meta Musajo tr Michelini, 64’ cp Michelini, 66’ cp Bandera, 68’ cp Michelini, 71’ cp Bandera.

Botticino Rugby Union: Musatti; Cerullo, Mainardi, Busi V., Gaspari; Bandera, Ricchini; Ragnoli A., Tamborini, Martani; Venturelli F., Scanferla; Florio, Altamirano, Stefanini. A disposizione: Busi D., Bettoni, Cittadini, Maccarinelli, Noventa, Fantini, Panada. All. Filippini e Nicol.

Giacobazzi Modena: Mazzi; Petti, , Orlandi, Malagoli, Trotta (60’ Pergola); Esposito, Franchini (12’ Michelini); Musajo, Tarantini, Flores (76’ Pinelli); Venturelli L. (52’ Debortoli), Venturelli M.; Malisano, Rodriguez (58’ Operoso), Ori (31’ Morelli). Non entrato: Zanni. All. Guareschi.Arbitro: Daniele Bagarolo (Milano).

Note: Ammoniti: 30’ Gaspari (Botticino), 38’ Bettoni (Botticino). Risultato primo tempo: 8-0. Punti conquistati in classifica: Botticino 4, Giacobazzi Modena 1.



La gara

La prima svolta del match già dopo 4 minuti, con Botticino che sorprende la difesa modenese e con Mainardi trova il vantaggio. Nel primo tempo Modena fatica a organizzarsi e i padroni di casa si fanno preferire per gestione ed efficacia. L’occasione per prendere le redini della gara arriva alla mezz’ora, quando il Giacobazzi può gestire 10 minuti in superiorità per un giallo mostrato all’ala bresciana Gaspari. L’uomo in più non porta vantaggi, anzi sono ancora i bresciani a muovere il punteggio con tre punti al piede di Bandera. Nel finale di tempo Modena ci mette l’orgoglio e prova a farsi sotto con la mischia, ma la maul non sfonda, per merito di un Botticino che resiste con le buone e le cattive (vedi il giallo a Bettoni per falli ripetuti).



Si cambia campo sull’8-0.



Il XV di coach Guareschi torna in campo con un piglio diverso, inizia a comandare le operazioni e al minuto 8 riapre la sfida: Musajo sfrutta la sua fisicità per andare in meta in mezzo ai pali, poi Michelini completa l’opera dalla piazzola e porta i suoi al minimo svantaggio. I padroni di casa non tengono più il ritmo alto della prima frazione e il Giacobazzi guadagna terreno, con più ordine e compattezza. Il piazzato di Michelini al 64’ sembra dare una spallata all’incontro, invece i padroni di casa rispondono subito con un altro calcio di punizione di Bandera. Ancora l’apertura modenese ci prova da oltre 40 metri e trova i pali: 13-11 per Modena. Botticino non ci sta e risponde ancora dalla piazzola con Bandera, per l’ennesimo controsorpasso. Al termine mancano ancora 10 minuti, il Giacobazzi ci crede e si ributta in attacco, affidandosi alla mischia tornata dominante. Finale in crescendo dei biancoverdeblù, che ci provano in tutti i modi, ma non riescono a costruire occasioni propizie e alla fine si devono arrendere.

: Rugby Sondrio-Bologna Rugby Club 32-40 (1-5), Rugby Bergamo-Rugby Rovato 49-15 (5-0), Botticino Rugby Union-Giacobazzi Modena 14-13 (4-1), Rugby Lyons-Rugby Pieve 31-15 (5-0), Brixia-Rugby Colorno 29-16 (5-0).

Bologna Rugby Club, Rugby Bergamo, Rugby Lyons, Brixia 5, Botticino Rugby Union 4, Giacobazzi Modena, Rugby Sondrio 1, Rugby Rovato, Rugby Pieve, Rugby Colorno 0.Prossimo turno, 2° turno (20/10/2024): Rugby Colorno-Rugby Sondrio, Bologna Rugby Club-Rugby Bergamo, Rugby Pieve-Bottcino Rugby Union, Giacobazzi Modena-Rugby Lyons, Rugby Rovato-Brixia.