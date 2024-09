Degrado alle ex fonderie di via Zarlati: 'Mezzetti pensi anche a questi luoghi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da quel momento, dopo la rimozione degli impianti il percorso che per dichiarazione del Comune, doveva portare alla bonifica e alle rimozione dei rifiuti, sembra essersi interrotto. Ed il sito ex industriale si presenta oggi in condizioni di degrado e di abbandono disastrose.

Con edifici pericolanti, parzialmente demoliti e con cumuli di inerti e rifiuti di ogni tipo, da pannello con lana di roccia e platici sparsi ovunque, fino a rasentare la strada a causa del crollo, in diversi punti, delle barriere che ne delimitano il perimetro. Dove questa mattina i rappresentanti del comitato hanno chiamato i giornalisti per lanciare un appello al nuovo sindaco: 'Accogliamo con grande favore la voglia di cambio di passo anche di visione generale, rispetto all'amministrazione precedente, nella volontà di rigenerare la città e, soprattutto, sul fronte della partecipazione che negli anni abbiamo sempre chiesto ma che non abbiamo praticamente mai ottenuto. 'Una partecipazione - auspica Chiara Costetti - che speriamo possa porre anche le condizioni per i privati per proposte al fine di recuperare anche questi luoghi che come tante altre, e a differenza delle 19 bocciate, non hanno ricevuto fino ad ora una proposta di rigenerazione e ciò anche per la complessità degli interventi'.







E su questo punto il comitato pone una condizione su tutte: non riproporre degli degli insediamenti produttivi così come successo con il polo Conad, dove dopo la demolizione si procederà con l'insediamento di edifici con funzioni produttive ed industriali all'interno di aree che con il tempo sono diventate ad alta vocazione residenziale come qui dove ci troviamo e come, appunto. la Sacca'.



'Per anni . prosegue Chiara Costetti - abbiamo combattuto contro l'impatto ambientale enorme derivato da polveri, da rumori di emissioni di inquinanti dell'ex fonderie, e a fatica anziché una partecipazione abbiamo trovato solo difficoltà con il comune. Oggi che lo stabile è dismesso e si può aprire un percorso di rigenerazione importante, senza cadere negli stessi errori'



Nell'immediato, oltre che di degrado e di abbandono che porta questi edifici dismessi trasformarsi in rifugio per sbandati, senza fissa dimora e stranieri clandestini e irregolari, c'è un problema di impatto ambientale ed inquinamento. I cumuli di lana di roccia, e di rifiuti sono scoperti e soggetti alle intemperie, compreso il vento che solleva e trasporta polveri mentre, come detto, in molti tratti il perimetro dell'area non è più delimitato, aprendo all'esposizione diretta, senza alcuna barriera, con sostanze presumibilmente inquinate e rifiuti.

'Auspichiamo che la svolta impressa dal nuovo sindaco Mezzetti, ora anche per motivi di tempi, ancora limitata alle intenzioni e alle parole, si traduca in fatti concreti per un vero cambio di passo futuro. Nella rigenerazione, nella partecipazione e anche nella trasparenza, visto che molti documenti e progetti relativi a questi insediamenti, che dovrebbero essere posti a disposizioni sul sito del Comune, in realtà non ci sono'.



Gi.Ga.