Derby Modena - Reggiana verso il record stagionale di pubblico

Sarà un derby da ricordare, sicuramente per la cornice di pubblico, quello tra Modena e Reggiana, in programma giovedì 1º maggio allo stadio Alberto Braglia. A ieri, la sfida tra le due storiche rivali emiliane era già proiettata verso il record stagionale di pubblico, grazie a una prevendita che ha superato quota 12.000 spettatori.

I numeri parlano chiaro: 6.300 biglietti venduti, di cui 1.900 nel settore ospiti, a cui si sommano i 6.078 abbonati gialloblù. Il dato, ancora parziale, lascia immaginare uno spettacolo di entusiasmo e di colori, chiaramente gialloblù.

La Curva Montagnani è sold out da giorni, la Tribuna Coperta è andata esaurita nelle ultime ore, e restano pochissimi posti disponibili nei settori centrali della Poltronissima. La corsa al biglietto continua su Vivaticket e nei punti vendita autorizzati fino a giovedì, quando aprirà anche la biglietteria dello stadio (dalle 12:30 alle 15:30, solo per i settori riservati ai tifosi di casa).

Il Braglia è pronto a vestirsi a festa per una delle partite più sentite dell’anno. Dopo anni di attesa, il derby tra Modena e Reggiana torna a infiammare lo stadio con una cornice di pubblico che potrebbe superare i 13.000 spettatori, segnando il massimo stagionale e confermando il fascino intramontabile di questa sfida tutta emiliana.