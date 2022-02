Derby pari in tutto, 0-0 a Reggio, Tesser: 'Risultato giusto'

Si interrompe a 14 la serie consecutiva di vittorie del Modena mentre non si interrompe l'imbattibilità della Reggiana. Alla fine del derby più atteso al Mapei Stadium di Reggio Emilia, 55 i punti in classifica per entrambe, al termine di un gara molto spinta, equilibrata. Con un Modena che soffre tanto nel primo tempo ma poi recupera costruendo occasioni nella ripresa.Emozioni al 38′ del primo tempo su conclusione dalla distanza di Radrezza verso il secondo palo intercetta Zamparo che dopo un tocco con la mano conclude da due passi in porta ma l’arbitro annulla la rete e ammonisce il giocatore.Al 69' meravigliosa punizione di Armellino che si stampa all'incrocio dei paliAlla fine grande equilibrio e grandi applausi tributati dai 10.500 dello stadio, di cui 2000 tifosi del Modena i curva ospiti. Tanti e tali nonostante le restrizioni.Reggiana 0Modena 0REGGIANA: Venturi, Contessa, Rozzio, Cigarini (dal 25′ st Rossi), Luciani, Radrezza, Zamparo (dal 21′ st Arrighini), Cauz (dal 25′ st Camigliano), Guglielmotti (dal 35′ st Rosafio), Sciaudone (dal 35′ st Muroni), Lanini. A disposizione: Voltolini, Scappini, Neglia, Marconi, Libutti, D’Angelo. Allenatore: DianaMODENA: Gagno, Armellino, Azzi, Ciofani, Gerli, Minesso (dal 34′ st Ponsi), Mosti (dal 15′ st Giovannini), Pergreffi, Piacentini, Scarsella (dal 15′ st Magnino), Tremolada (dal 22′ st Duca dal 34′ st Silvestri). A disposizione: Narciso, Di Paola, Longo, Ogunseye, Oukhadda, Renzetti. Allenatore: Attilio TesserAmmoniti: Lunciani, Zamparo, Gerli, Cigarini, RosafioEspulso 29′ st Gerli per doppia ammonizioneNOTA: