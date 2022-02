Derby, Tesser: 'Non cambierò tanto, squadra pronta e sono sereno'

Alla domanda sul se e cosa cambierà nella squadra rispetto all'ultimo vittorioso (il quattordicesimo consecutivo) match contro l'Entella, in vista del derby contro la Reggiana di domani sera, a Reggio Emilia, Attilio Tesser conferma che cambierà poco. Semplicemente perché è soddisfatto del Modena che ha visto. E’ la vigilia del derby, domani sera i gialli saranno in campo al Mapei Stadium (ore 21), la gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport ed Eleven Sports.Un match da giocare come turno infrasettimanale: “Una partita come questa – sottolinea il tecnico Attilio Tesser – non va caricata a livello mentale perché la molla scatta da sola. Questi incontri sono particolari ed importanti, io vivo il momento molto serenamente, altrettanto la squadra e credo che sia la cosa migliore. Sarà comunque un match non decisivo”.Sulla condizione del gruppo: “Alcuni stanno meglio di altri, qualcuno è un pochino stanco, e manderò in campo la formazione migliore tenendo presente tutti questi aspetti. Farò le ultime valutazioni anche in base alle indicazioni avute nell’allenamento odierno”.Una di fronte all’altra le due squadre in vetta alla classifica appaiate a quota 54 punti: “E’ uno scontro diretto e scenderemo in campo per provare a vincerlo. Andremo al Mapei Stadium con umilità, rispettando gli avversari e sapendo che giocheranno due team con grandi percorsi. Queste partite le porti a casa con il lavoro di squadra e non con l’opera di un singolo calciatore”.