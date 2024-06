Di corsa tra le vette più belle dell'appennino: torna la 'Cima Tauffi Trail'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I percorsi.

La Cima Tauffi Trail presenta due tracciati principali, ciascuno pensato per diversi livelli di preparazione. Il percorso principale di 60 km, con un dislivello positivo di 4.000 metri, è riservato agli atleti più esperti. In particolare, lo scenario che attende i partecipanti è quello di una montagna tutta da scoprire: sentieri che si snodano tra le valli di castagneti, faggeti, pinete e vaste distese di mirtilli e lamponi. E una volta raggiunto il crinale si possono scorgere, se il tempo lo consente, a ovest verso la Toscana il mar Tirreno e a est l'Adriatico. Anche la fauna che popola il Parco appare particolarmente variegata: si possono sorprendere caprioli, daini, cinghiali, marmotte, aquile, falchi e lupi. Un ulteriore elemento di valore è costituito dalla “corribilità” del percorso: nonostante la lunghezza e il dislivello, l'anello che da Fanano rientra a Fanano è interamente percorribile appunto correndo, con una suddivisione ripartita tra asfalto (5%), carreggiata sterrata (25%) e single track (70%).



L'anno scorso si sono imposti Simone Corsini tra gli uomini e Dinahlee Calzolari tra le donne.

Il secondo percorso, intitolato “Cima Tauffi Light Trail”, è proposto per chi desidera una prova meno estenuante ma offre un'esperienza altrettanto intensa e gratificante: il percorso permette comunque di salire fino al Cimone e di godere della vetta principale dell'intera Emilia-Romagna. In questo caso la gara si articola in un tragitto più breve, pari a 35 km, con un dislivello di 2.000 metri. Nel dettaglio, la prima parte del tracciato segue quello della 60 km e, una volta arrivati al secondo ristoro (Taburri), le strade si dividono. Questo percorso “leggero” prosegue fino al passo del Colombino, a cui segue un'importante discesa tecnica che si conclude in centro a Fanano. Nell'edizione 2023 sono arrivati per primi al traguardo Saimir Xhemalaj (uomini) e Chiara Lelli (donne).



L'organizzazione. La partenza della gara è in programma alle 7 da piazza Corsini (altezza 625 metri), un orario che consente ai partecipanti di sfruttare le ore più fresche del mattino. Gli organizzatori pongono «grande attenzione alla sicurezza degli atleti», spiega Marco Biagioni, presidente dell'associazione Asd Cima Tauffi Fanano e gestore del rifugio Lo Spigolino, richiedendo un equipaggiamento obbligatorio che include una lampada frontale, una giacca impermeabile e una coperta termica. «Lungo il percorso sono collocati inoltre diversi punti di ristoro - aggiunge Biagioni -, dove i corridori possono rifornirsi di acqua e alimenti energetici, garantendo così il necessario supporto per affrontare le sfide del tracciato».

Un elemento distintivo della Cima Tauffi Trail è «il forte senso di comunità che si respira durante l'evento - sottolinea Nicola Bernardi, co-organizzatore della gara - dal momento che atleti, volontari e spettatori creano un'atmosfera di supporto e condivisione, facendo sentire ogni partecipante parte di una grande famiglia. Le storie di amicizie nate lungo il percorso, di aiuto reciproco nei momenti più difficili e di celebrazione collettiva al traguardo testimoniano il valore umano di questa manifestazione». Il trail fananese rappresenta anche «un'opportunità per promuovere le tradizioni locali - precisa Marco Prati, co-organizzatore della Cima Tauffi Trail - con stand gastronomici che offrono specialità della cucina emiliana e momenti di intrattenimento per tutte le età, nell'attesa che gli atleti rientrino a Fanano dove verranno rifocillati con i prodotti tipici locali. E sul fronte dell'accoglienza, oltre a diversi alberghi, agriturismi, bed and breakfast e appartamenti, a Fanano è possibile pernottare con sacco a pelo al Palaghiaccio». Prati è pure tra gli organizzatori della corsa non competitiva “Corri con me” di Montese, in programma domenica 30 giugno nella località dell'Appennino modenese.