Di nuovo insieme: Ngapeth torna Modena Volley

'Earvin Ngapeth è un giocatore di Modena Volley! Monsieur Magique torna al PalaPanini con contratto triennale'. Con questo attacco si apre la nota stampa con cui la società Modena Volley conferma il ritorno nelle fila del Modena Volley, e con un contratto triennale, di Earvin Ngapeth. Indiscusso campione del volley legato a successi indimenticabili a Modena, il fuoriclasse francese ha firmato con la società del Presidente Catia Pedrini un contratto triennale. Lo schiacciatore torna a Modena dopo essersene andato, nel dicembre 2017, in un anno che ancora portava, collegata alla sua immagine, i fatti della cronaca, tutt'altro che sportiva, più nera che gialloblù che lo avevano riguardato.Legata all'ammissione di essere lui ad avere travolto in piena notte, all'uscita dal locale Frozen, tre quarantenni reggiani che si allontanavano a piedi dallo stesso locale, per poi darsi alla fuga e confessare, appunto, successivamente.Quella volta furono una decina le righe del DG Sartoretti ad esprimere il disagio della società ma a non spiegare nulla di più, di quel codice etico e valoriale, che ha comunque permesso al campione, capace di essere decisivo per le sorti di intere stagioni, di continuare a giocare, da subito, e 'pagare' poco o nulla su piano sportivo, ovvero quel piano in cui i valori legati all'etica dovrebbero essere affermati, senza se e senza ma. Modena Volley lo accolse e lo abbracciò, come un figlio smarrito da rimettere, dandogli una nuova possibilità. Di giocare a Modena. Lo fece fino al 2017 vincendo lo storico triplete del 2015/2016 oltre ad una Coppa Italia e una Supercoppa. Un campione, sotto l'aspetto tecnico, non c'è che dire. Ngapeth ha vinto con la nazionale transalpina un Campionato Europeo, due ori e un bronzo in World League e un argento nella Vnl. Con i club lo schiacciatore di Saint-Raphael ha conquistato 1 Campionato Francese e 3 Coppe di Francia, 1 Campionato italiano, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe, 2 Coppe di Russia e 2 Supercoppe.'Dopo l'annuncio della Mamma francese, arriva la conferma tanto attesa della Mamma italiana. Ci sei mancato, Earvin. Ci è mancato il tuo talento, ci è mancato il tuo sorriso, ci è mancata la tua magia. Sono cambiate tante cose in questi tre anni e ora guardiamo avanti insieme, per i prossimi tre. Sarà il PalaPanini, con il calore del nostro popolo a scaldarti, dopo tre anni nel freddo di Kazan.Torniamo insieme dove insieme siamo stati, dove Modena merita di stare. La strada la conosciamo. Bentornato a casa, Earvin.' - è stato il commento della Presidente Catia PedriniGi.Ga.