In una atmosfera con clima quasi primaverile, il Modena porta a casa altri tre punti. Contro la Sambenedettese i gialloblù rialzano la testa dopo la sconfitta contro il Matelica e si portano al secondo posto in classifica. Gara convincente che si gioca tutta nel secondo tempo. Al 68' anticipo a metà campo di Ingegneri su Maxi Lopez, viene chiesto il fallo ma l'azione prosegue. Palla a destra per Bearzotti, che avanza un paio di metri e crossa basso in area: il tiro di Monachello viene murato da Di Pasquale, ma la palla finisce sui piedi di Spagnoli, che davanti alla porta non sbaglia. Il vantaggio del Modena viene consolidato ormai allo scadere.Angolo del Modena, allontanato da Nocciolini. Sulla palla arriva Muroni, che scambia con Ingegneri, palla che rientra sul sinistro e infila in porta con un grandissimo tiro.

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2): Nobile; Lavilla (75′ Scrugli), D’Ambrosio, Di Pasquale, Liporace; Shaka Mawuli, Angiulli, Masini (65′ Malotti); Botta; Maxi Lopez (75′ Lescano), Bacio Terracino (40′ Nocciolini). A disp.: Laborda, Bioni, Enrici, Occhiato, D’Angelo, Serafino, De Goicoechea, De Ciancio. All.: Montero

MODENA (4-3-1-2): Gagno 6; Bearzotti 7, Ingegneri 7, Zaro 6,5, Varutti 6,5; Prezioso 6 (62′ Laurenti s.v.), Gerli 6, Castiglia 6 (54′ Muroni 7); Sodinha 6.5 (54′ Davì 6); Spagnoli 7 (83′ Milesi s.v.), Scappini 6 (62′ Monachello 6.5). A disp.: Narciso, Chiossi, Mignanelli, Pergreffi, Stefanelli, Abiuso. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Caldera di Como

RETI: 68′ Spagnoli, 84′ Muroni