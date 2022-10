Diaw fa sognare il Modena, 2-1 all'Ascoli

E' trionfo gialloblù ad Ascoli. Il Modena espugna lo stadio del Duca. I gol di Falcinelli e Diew ribaltano il vantaggio bianconero arrivato con Dionisi. Seconda vittoria consecutiva, in trasferta e secondo gol di Diaw Tre punti pesantissimi che riproiettano il Modena verso la metà della classifica.Ascoli 1Modena 2ASCOLI (3-5-2): Guarna; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Falzerano (54′ Adjapong), Collocolo, Buchel, Caligara (66′ Ciciretti), Falasco (54′ Salvi); Dionisi (66′ Mendes), Gondo (76′ Lungoyi). A disp.: Baumann, Donati, Giordano, Bidaoui, Eramo, Giovane, Tavcar. All.: BucchiMODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro (69′ Oukhadda), Pergreffi, Silvestri, Azzi; Duca (78′ Mosti), Gerli (82′ Bonfanti), Magnino; Tremolada (69′ Panada), Marsura (46′ Falcinelli); Diaw. A disp.: Seculin, Renzetti, Piacentini, Ponsi, De Maio, Giovannini. All.: TesserARBITRO: sig. Serra di TorinoRETI: 27′ Dionisi, 55′ Falcinelli, 90’ Diaw

