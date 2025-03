Dilettani: Cdr Mutina, Medolla e Modenese pronte alla festa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Domenica prossima Cdr Mutina (Promozione), Medolla (Prima «D») e Modenese (Seconda «F») potrebbero già festeggiare la promozione.

Cdr Mutina. A 5 gare dalla fine la Cdr Mutina (67 punti) si trova a +10 sul Campagnola e a +11 sulla Sanmichelese: se domenica la squadra di Paganelli dovesse vincere a San Felice e contemporaneamente il Campagnola perdesse in casa col Montombraro (andando a -13) e la squadra sassolese non andasse oltre il pari a Castelnuovo (pure al massimo a -13), allora il margine degli orange sarebbe incolmabile nelle ultime 4 gare. In ogni caso la Cdr sa che con due vittorie in 5 gare, a quota 73 punti, sarebbe Eccellenza matematica.

Dopo 8 vittorie di fila, che sono poi 15 nelle ultime 16 gare, la squadra di Semeraro sta dominando la Prima «D» e il +13 accumulato sul Maranello secondo a 5 gare dalla fine è già un biglietto per il ritorno in Promozione atteso dal 2011. Se domenica il Medolla batte il Polinago terzo (o se fa lo stesso risultato del Maranello che gioca a San Damaso), allora è promozione matematica. C'è però da attendere il comunicato di domani del giudice visto che il Maranello ha fatto ricorso per la gara persa a Solignano e un’eventuale ripetizione del match per errore tecnico dell’arbitro potrebbe spostare in avanti di sette giorni la festa.In Seconda «F» ma Modenese potrebbe festeggiare domenica il ritorno di Prima categoria. Un doppio salto in una stagione visto che i gialloblù, dopo la rinuncia all'Eccellenza, erano ripartiti dalla Seconda, persa poi lo scorso anno ai playout ma riottenuta subito grazie alla fusione con la ortitudo. I gialloblù di Michelini, imbattuti da 19 giornate (17 vittorie e 2 pari) a 5 gare dalla fine sono a +12 sull’Ubersetto e se il divario dovesse aumentare domenica il salto in Prima sarebbe matematico: la Modenese gioca sul campo del Real Maranello che insegue i playoff, mentre l’Ubersetto ospita il Saliceta terzo.