Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I gironi di Promozione torneranno a 16 squadre. Lo ha ribadito Simone Alberici, presidente del Crer, lunedì sera, ospite negli studi di Zona D su Trc Bologna. C'è solo da capire quando, ma la sensazione, dopo le parole di Alberici, e che si parta coi i gironi a 16 già dalla prossima stagione.'Abbiamo appena finito un girone di andata bello tosto – ha detto Alberici – e se per l’Eccellenza, che è la nostra Serie A, le 18 squadre sono un habitat perfetto, perché chi ambisce alla D deve mettersi in gioco con questi numeri, per la Promozione ribadisco come vorrei in tempi brevi ridurre i 4 gironi da 18 a 16. A breve faremo una riunione con le società su questo tema, penso che per tante realtà di Promozione 34 giornate di gara siano insostenibili'.

Alberici vuole la riforma presto e se sarà proposta e accettata in estate potrebbe già entrare in vigore dalla stagione 2025-26. 'Abbiamo numeri che ci permettono anche operazioni repentine – conclude – ma non è il caso di fare ora delle simulazioni su come diminuire le squadre, tutto passerà dalle riunioni con le società e dal loro eventuale ok. Purtroppo il clima in Emilia Romagna non ci permette di sostenere le 18 squadre sotto l’Eccellenza: abbiamo avuto le alluvioni a marzo e settembre con precipitazioni mai viste, in inverno in montagna si va sotto zero ed è tornata la nebbia. Poi con meno squadre si alzerà anche il livello tecnico dei campionati e metteremo meno in difficoltà gli arbitri'.