Dilettanti, domani via ai playoff e playout

Iniziano domani alle 16.30 i playoff e i playout, mentre in Terza si gioca l'ultima giornata con l'Audax che con un punto sarà promossa in Seconda categoria.

Eccellenza. Spareggio Correggese-Nibbiano (a Fiorenzuola) per la promozione in D, in caso di parità supplementari e rigori. Playout Rolo-Gotico.

Promozione. Playoff: Campagnola-Castellarano. Playout: United Carpi-Fiorano.

Prima “C”. Playoff: Virtus Libertas-Madonnina e FalkGalileo-Rubierese. Playout: Campeginese-Corlo.

Prima “D”. Playoff: Polinago-Spilamberto. Playout: Lama-Pavullo e Vis San Prospero-Fox.

Seconda “F”. Playoff: San Paolo-Saliceta. Playout: Junior Fiorano-Levizzano.

Seconda “G”. Playoff:Rivara-Carpine e Sermide-Bondeno.

Matteo Pierotti