Dilettanti, i giovani obbligatori per la prossima stagione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Dipartimento Interregionale ha stabilito che per la sola attività ufficiale della stagione sportiva 2025/2026, nel campionato nazionale di Serie D e Coppa Italia Serie D, nelle singole gare, le società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1 nato dal 1° gennaio 2005 in poi, 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi, 1 nato dal 1° gennaio 2007 in poi.

Sempre il Dipartimento Interregionale ha decretato che nelle singole gare del Campionato Nazionale “Juniores – Under 19” possono partecipare tutti i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

E’ consentito impiegare fino ad un massimo di tre calciatori fuori quota, dei quali due nati dal 1° gennaio 2006 in poi ed uno senza alcuna limitazione in relazione all’età massima.Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna ha confermato per la stagione sportiva 2025/26 di non stabilire vincoli per l’obbligo dell’utilizzo di giovani calciatori nelle Categorie Eccellenza e Promozione. Il consiglio direttivo del Comitato Regionale ha inoltre deliberato di aderire al Progetto sperimentale seconde squadre “Under 21” Lnd per la stagione sportiva 2025/2026, qualora sarà confermato dagli organi competenti nazionali. Sono state altresì stabilite le annate di riferimento delle categorie Under 19 (calciatori nati dal 1° Gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età) e Under 18 (calciatori nati dal 1° gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età).