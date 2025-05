Dilettanti: il punto sulle panchine delle modenesi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Con la conferma di Gori alla Cittadella e l'ufficializzazione di Mirko Fontana (nella foto) al Terre di Castelli, si completano le panchine delle modenesi di Serie D ed Eccellenza. In Promozione è ancora scoperta quella dello United Carpi (probabile l'arrivo di Virgilio), mentre le altre sono tutte riempite. Molti “buchi” in Prima categoria.



GLI ALLENATORI DELLE MODENESI

SERIE D

Cittadella: Gori (c)



ECCELLENZA

Atletic Cdr Mutina: Paganelli (c)

Real Formigine: Cattani (c)

Terre di Castelli: Fontana (n)



PROMOZIONE

Castelnuovo: Casagrandi (c)

La Pieve Nonantola: Barbi (c)

Montombraro: Antonelli (n)

San Felice Medolla: Semeraro (c)

Sanmichelese: Azzurro (c)

Solierese: Greco (n)

United Carpi: Virgilio (n)?

Virtus Camposanto:

Luppi (c)

Virtus Castelfranco: Napolitano (c)



PRIMA CATEGORIA

Atletico Spm: Fochi (c)

Campogalliano: Buffagni (c)

Colombaro: Perziano (c)

Fiorano: ?

Junior Finale: Cestari (n)

Lama 80: Cabri (c)

Madonnina: Cavuto (c)

Maranello: Tosi (c)

Mirandolese: Luppi (n)

Modenese: Michelini (c)

Nonantola: Rosi (c)

Pgs Smile: Battaglioli (c)

Polinago: Grotti/Ferrari (c)

Ravarino: ?

San Damaso: Zanotti (c)

Solignano: Modonesi (c)?

Spilamberto: Cavalli (c)?

Valsa Savignano: ?

Cavezzo: ?

Matteo Pierotti