Dilettanti, l’allerta meteo blocca gli anticipi di sabato

Tutte le gare della settima giornata, tranne Prato-Pistoiese che resta in piedi per domenica alle 15, sono state rinviate d’ufcio a mercoledì 30 ottobre alle 14.30. Davvero una decisione incredibile da parte della Lnd che in passato aveva rinviato quasi esclusivamente per neve. Saltano dunque Cittadella-Forlì, Lentigione-Imolese, Fiorenzuola-Riccione, Corticella-Zenith e Tuttocuoio-Sasso M., Progresso-San Marino, Sammaurese-Tau e Ravenna-Piacenza.Il Crer e i comitati provinciali hanno invece fermato solo le gare di sabato che prevedono una delle due squadre impegnate in zona allerta meteo rossa. Sabato dunque si gioca solo Spezzanese-Maranese di Seconda “F” al “Sassi” di Spezzano, visto che Spezzano e Marano sono in zona arancione e non rossa. Saltano gli altri 5 anticipi che riguardavano le modenesi: in Eccellenza Formigine-Rolo, in Promozione Sammartinese-Colombaro, in Prima “D” A. Spm-Maranello, in Terza “A” Madonna S.- Castelfranco e in terza “B” Fosdondo- Monari Nasi. Oggi poi verrà presa una decisione per le gare di domani dall’Eccellenza alla Terza, che al momento sono tutte confermate.