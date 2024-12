Dilettanti, mister Cantaroni fa il punto sui campionati delle modenesi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Serie D‘Debbo dire che dal Cittadella visto la squadra che ha allestito quest'estate, mi sarei aspettato qualche punto in più, ma credo che la stessa cosa la pensino anche i dirigenti a partire dal patron Galassini. Va comunque detto che questo è un girone molto complicato, con squadre veramente attrezzate e che per loro questa era una categoria che non conoscevano. Diciamo che l'importante, a questo punto della stagione, è la salvezza, poi sono convinto che il prossimo anno faranno meglio’.Eccellenza‘Per quanto riguarda le modenesi, il Terre di Castelli sta facendo bene ma non lo vedevo e non lo vedo tra le squadre che possono piazzarsi nei primi tre posti.

In fondo male il Formigine, ma è partito tardi con una società tutta nuova e con gli ultimi innesti potrà risalire la classifca, malissimo il Castelfranco, ancora a quota zero, ma si sapeva’.

Promozione

Per quanto riguarda le zone alte della classifca, l'unica modenese che fnora ha un po' deluso è la Sanmichelese: con la squadra che ha (mi piacciono tantissimo Baisi e Manzini, ma non solo), dovrebbe avere almeno 5-6 punti in più. Sulla Cdr Mutina, che sta letteralmente dominando il campionato con 9 punti di vantaggio sulla seconda, non i esprimo più: avevo già detto in estate che era una corazzata e i fatti lo confermano. Per il secondo posto vedo favorite il Campagnola, che dopo essere partito male si è ripreso ala grande, e il Castellarano.



Male lo United Carpi e non a caso ha cambiato già due allenatori, mentre tutte le altre squadre che sono nella parte bassa della classifca erano quelle che avevo previsto un po' tutti alla vigilia. Ma attenzione, tutte si sono rinforzate a dicembre e anche il mio Casalgrande, pur avendo un vantaggio di 9 punti sulla zona playout, deve stare molto attento’.

Prima D

‘E' un girone dominato dal Medolla che ha investito tanto in estate e con l'ultimo colpo di Adusa ma non solo, vincerà il campionato senza problemi. Male fnora il Polinago e lo Spilamberto: mi aspettavo molto di più. Mi ha sorpreso molto la mia ex squadra, il Maranello: mister Tosi sa lavorare benissimo coi giovani e soprattutto con squadre senza prime donne. Davvero complimenti’.

Matteo Pierotti