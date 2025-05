Dilettanti Modena, ecco tutti i verdetti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Domenica si è giocata l'ultima giornata dall'Eccellenza alla Seconda categoria. Ecco i verdetti.

ECCELLENZA

Serve lo spareggio Correggese-Nibbiano per la promozione in D. Playoff: il 18/5 finale fra perdente spareggio e Vianese. Playout (11/5) Rolo-Gotico. Retrocesse: Castelfranco, Sp. Scandiano e Colorno.

PROMOZIONE

Cdr Mutina promossa in Eccellenza. Playoff: semifinale (11/5) Campagnola-Castellarano, finale 18/5 Sanmichelese contro la vincente della semifinale. Playout (11/5) United Carpi-Fiorano. Retrocesse: Colombaro, Smile e San Felice.

PRIMA “C”

Virtus Correggio promossa in Promozione. Playoff: semifinali (11/5) Virtus Libertas-Madonnina e FalkGalileo-Rubierese, finale 18/5. Playout (11/5) Campeginese-Corlo. Retrocesse: Celtic B. e A.P. Montagna.

PRIMA “D”

Medolla promossa in Promozione. Playoff: semifinale (11/5) Polinago-Spilamberto, finale 18/5 Maranello contro la vincente della semifinale. Playout (11/5) Lama-Pavullo e e Vis San Prospero-Fox. Retrocessa: Quarantolese.

SECONDA “E”

Celtic Cavriago promossa in Prima. Playoff: semifinale (11/5) Fellegara-Carpineti, finale 18/5 U. Albinea contro vincente semifinale. Playout (and. 11/5, rit. 18/5) Puianello-Boiardo.

Retrocessa: Eagles V.A. SassuoloModenese promossa in Prima. Playoff: semifinale (11/5) San Paolo-Saliceta, finale 18/5 Ubersetto contro la vincente. Playout (and. 11/5, rit. 18/5) J. Fiorano-Levizzano. Retrocessa: Fonda Pavullese.Junior Finale promossa in Prima. Playoff: semifinali (11/5) Rivara-Carpine e Sermide-Bondeno (il Crevalcore secondo ha vinto la Coppa e non fa i playoff), finale 18/5. Retrocesse: Bevilacqua e Nuova Aurora.Appennino 2000 promossa in Prima. Playoff: semifinale (11/5) Athletic Club-Porretta, finale 18/5 Libertas Ghepard contro la vincente semifinale. Playout (and. 11/5, rit. 18/5) Monzuno-Vialarga. Retrocessa: Saragozza.