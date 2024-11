Dilettanti, panchine ancora calde ma fino a domenica nessuno salta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In Serie D, nonostante l'ennesima sconfitta interna (all'Allegretti di San Damaso finora solo ko e un pareggio contro la capolista Tau), si va avanti con mister Francesco Salmi, a meno che domenica non arrivi un risultato negativo a Castelmaggiore contro il Progresso, ma si gioca fuori casa dove finora la formazione modenese ha conquistato tutte vittorie e una sola sconfitta, contro la Zenith Prato. Insomma, in casa il Cittadella ha un cammino da ultima della classe, in trasferta da prima e si spera che l'andamento sia confermato anche domenica.In Promozione il Colombaro, come sottolinea il ds Cappi, va avanti con Stefano Antonelli (). Fino a quando? “Per ora – dice Cappi – il mister non è assolutamente a rischio, si va avanti con lui”.

Due soli punti nelle ultime 9 giornate e l’ultimo posto in Promozione: a certificare l’avvio tutto in salita per la matricola Pgs Smile, che domenica a Camposanto ha conosciuto il terzo ko di fila in uno scontro salvezza cruciale. Ma la panchina di mister Samuele Santini non è in discussione. 'E’ un momento complicato - spiega il ds Marco Casini - lo dice la classifica e lo confermano i numeri, con gli appena 6 gol segnati e i 21 subiti. Quella di Camposanto è stata una sconfitta pesante perché era una diretta concorrente, come già successo a San Felice. Paghiamo le troppe disattenzioni che ci stanno in una categoria così difficile, l’anno scorso in Prima non sempre venivi punito, ora non c’è scampo al primo errore. Ma mister Santini non è in discussione perché siamo certi che sia uno dei pochi allenatori che ci può tirare fuori da questa situazione. Tutti noi, società mister e giocatori, abbiamo sbagliato qualcosa, adesso però serve una reazione d’orgoglio della squadra. Sei punti in 12 gare sono pochi, ora è il momento di lasciare sul campo tutto'.

In Prima categoria, conferma da parte del Corlo per mister Roberto Sarno nonostante i 4 ko di fila e il terz’ultimo posto. Attenzione invece a Pavullo, che col ko di Savignano è scivolato all’ultimo posto e non vince da 9 gare: la gara di domenica a Quarantoli potrebbe essere decisiva per il futuro di mister Vincenzo Russo. A proposito di Quarantoli, la panchina di Francesco Luppi, nonostante un inizio di stagione non proprio esaltante, è solidissima.

Matteo Pierotti