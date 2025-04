Dilettanti, sarà l'estate delle fusioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sarà un'estate di fusioni. La Riforma dello Sport, ma non solo, ha messo ko molte società che cercheranno così di unire le forze per sopravvivere. Partendo dall'Eccellenza, è ormai ufficiale quella tra Borgo San Donnino, che in pratica darà il titolo al Crer, e Fidentina. Un'operazione che di fatto libererà un posto in Eccellenza per i ripescaggi con Sanmichelese e La Pieve alla finestra in attesa che inizino i playoff. Sempre in Eccellenza, il Fabbrico potrebbe unirsi alla Riese (Promozione). In Promozione, dopo vari tentativi andati a vuoto, quest'anno ci sarà finalmente la fusione tra Medolla e San Felice.. «Dobbiamo ancora definire il nome – spiega Giovanni Levati, patron del Medolla che ha guidato l’operazione – ma l’unione è già stata definita. Stiamo lavorando alle ultime incombenze burocratiche e a breve sarà ufficiale.

Il nome? Anche su quello stiamo decidendo: potrebbe essere semplicemente Medolla San Felice Fc oppure Unione Bassa Modenese». Nei fatti sarà il Medolla a inglobare il San Felice (da cui potrebbe restare qualche dirigente) mantenendo l’assetto societario attuale del club biancoverde guidato da Levati, al cui fianco restano il vice presidente Matteo Ruffoni, il direttore generale Lorenzo Bordini e il direttore sportivo Alberto Borra, mentre la grande novità sarà il nuovo direttore tecnico Simone Lodi, già a San Felice da allenatore. «Lo scopo unico dell’operazione – prosegue Levati – è quello di unire i due settore giovanili per far nascere un polo che sia un punto di riferimento per tutto il territorio della Bassa. Vogliamo puntare molto sui nostri ragazzi e inoltre le economie dei due paesi confinanti potranno interagire facendo crescere la società. Questa unione poi, anche dal punto di vista numerico, ci darà la possibilità di fare la filiera completa di tutte le categorie, dalla Juniores fino alla scuola calcio. Dal punto vista delle strutture le due società potranno così sfruttare sia il Comunale di Medolla che il «Bergamini» di San Felice». La prima squadra, che resterà sotto la gestione di Levati e dei suoi uomini, si alternerà fra i due campi. «La squadra di Promozione giocherà alternandosi fra i due campi, sapendo di poter sfruttare il sintetico di San Felice durante tutto il periodo invernale». Il titolo di Prima del San Felice (la retrocessione dei giallorossi è ormai certa) andrà al Rivara.Da segnalare che, nel Reggiano, ci sarà anche una fusione tra Bagnolese (Promozione) e Virtus Libertas (Prima categoria).