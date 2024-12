Dilettanti, sono sei le modenesi campioni d'inverno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' il caso, in Promozione B, dell'Atletic Cdr Mutina, che vira con ben 9 punti sul Castellarano secondo. In testa dalla prima giornata, 44 punti conquistati sui 51 in palio nell'andata, 14 gare vinte su 17. Dati stratosferici, ottenuti soprattutto grazie a un super attacco: 48 reti (quasi tre a partite), senza un bomber da doppia cifra ma con ben cinque giocatori a segno almeno sette volte. In Prima D il Medolla è invece capolista relativamente recente (dalla 10ª giornata), grazie a un ultimo filotto di 5 vittorie consecutive. Comanda a +6 sul Maranello, che però dovrà sfidare in un recupero per chiudere l'andata; potrebbe vedersi accorciare, ma se invece allunga sarebbe una neopromossa da sballo. Caso particolare, in Seconda F, è la Modenese: rimasta in categoria grazie alla fusione con la Fortitudo, ne ha prelevato il meglio (così come anche dalla Villa d'Oro) e in sole tredici partite (dodici delle quali vinte) ha scavato un solco di 9 lunghezze sulla seconda. Punto di forza chiaramente la fase difensiva: solo 5 le reti subite. Chiude, in Terza categoria girone A, la Novese: +5 sulla Possidiese, +6 sulla Cognentese che ospiterà a gennaio nel turno di recupero che chiuderà l'andata.

Matteo Pierotti