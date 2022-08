Dionisi: 'Il Modena ha meritato la vittoria, per noi stagione iniziata male'

'In campo non c'era la differenza di categoria che c'è tra A e B, oggi non abbiamo girato, non siamo contenti della prestazione e il Modena ha meritato la vittoria' Non cerca scuse, anzi cerca di trarre una lezione dalla sconfitta al Braglia contro il Modena, il mister del Sassuolo Alessio Dionisi. 'Non abbiamo vinto un contrasto, abbiamo iniziato male la stagione, e ne paghiamo le conseguenze'. E nel post partita allo stadio Braglia il realismo dell'allenatore nero verde prosegue: 'E’ normale che qualcuno può essere infastidito o arrabbiato. Dovremo esser bravi a prender questa sconfitta e preparare la gara con la Juve che sarà difficile. Dovremo cercare di far meglio di oggi e potrebbe anche non bastare. Abbiamo sbagliato atteggiamento'