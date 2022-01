Djokovic, visto revocato: sarà espulso dalla Australia

Nuova svolta nel caso Djokovic. Il Ministro dell'Immigrazione Alex Hawke ha revocato il visto di ingresso in Australia al campione di tennis, che anche oggi si era allenato dopo aver cancellato la sessione alla Rod Laver Arena.Nella nota ufficiale diffusa dal Ministro si legge che la motivazione della revocazione del visto è 'per motivi di salute e buon ordine, sulla base del fatto che ciò fosse nell'interesse pubblico. Questa decisione ha fatto seguito agli ordini del Federal Circuit e della Family Court del 10 gennaio 2022, annullando una precedente decisione di annullamento per motivi di equità procedurale'. I legali del serbo si preparano a presentare appello: in caso contrario il numero 1 del mondo dovrà lasciare il Paese tra poche ore.