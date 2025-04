Domani al Braglia arriva la Reggiana: il derby più atteso

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Al Braglia, direttamente da ovest del Secchia, percorrendo la via Emilia, arrivano come ospiti i “cugini” granata; una partita di cartello, certamente importante e sentita dai tifosi, diventata derby negli ultimi anni; una partita nella quale i tre punti fanno gola ad entrambe le squadre, seppure per obiettivi diversi, e che il campanile rende sempre incerta e appassionante, specialmente sugli spalti, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni, con il Braglia che si avvia al record di presenze stagionali.

Anche lo scorso campionato, questa partita si giocò nel girone di ritorno il 1 maggio, ma a campi invertiti, con il Modena in trasferta; curiosità del calendario.

La Reggiana ha giocato a Modena 43 volte; nei precedenti, ci sono 19 vittorie del Modena, 18 pareggi e 6 vittorie della Reggiana; l’ultima al Braglia risale allo scorso campionato, al 2.12.23, quando il Modena allora di Bianco vinse 2 a 1 (Manconi e Bohzanaj); la Reggiana non vince a Modena dal 27.10.19, campionato di serie C, 1 a 0 con rete di Scappini, era il Modena di Zironelli.La Reggiana ha giocato fino ad ora fuori casa 16 volte, conquistando 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, condite da 14 reti segnate e 23 subite; sulla panchina granata siede il reggiano Davide Dionigi, subentrato a Viali da tre gare, nelle quali ha conquistato 2 sconfitte e 1 vittoria; curiosamente, Dionigi era fermo dall’ottobre 2022, quando fu esonerato a Cosenza e sostituito proprio da Viali.

Il Modena, decisamente in ripresa, è chiamato a dare continuità alla bella vittoria di Bari, con annessa ottima prestazione, e a tentare il colpo playoff, visto anche il calendario agevole, con tre gare su quattro in casa; inoltre i gialli hanno un appuntamento con la storia che può diventare più unico che raro; il Modena non vince due partite con la Reggiana nella stessa stagione da cento anni, stagione 1924/25. La partita di oggi assume dunque un sapore ancora più attraente e coinvolgente. Il Modena delle ultime gare ha tutte le carte in mano per giocare per la storia: la vittoria consegnerebbe questa squadra al libro dei record del calcio.Per la partita, Mandelli recupera Magnino, che ha scontato la squalifica e Gliozzi; mancheranno Di Pardo, squalificato, a cui si aggiungono le assenze di Dellavalle, Caldara, e Battistella. Per la formazione, probabile la conferma del modulo e degli interpreti delle ultime gare, con due dubbi; uno riguarda Magnino e Beyuku, chi dei due giocherà in fascia destra e chi invece come braccetto nei tre dietro; qualche chance anche per Ponsi, anche se il suo utilizzo dall’inizio appare improbabile; l’altro dubbio invece è per le condizioni di Palumbo, che dovrebbe però giocare dall’inizio. Per il resto solo conferme: davanti a Gagno, sicuri Zaro e Cauz, a centrocampo spazio a Gerli, Santoro e Cotali; davanti sicuri Caso, e uno tra Mendes, match-winner dell’andata, e Defrel; nel caso in cui Palumbo non recuperi, ballottaggio tra Kamate e Duca, che potrebbe rientrare nelle rotazioni anche per la fascia destra; Mandelli scioglierà gli ultimi dubbi negli istanti che precedono il calcio di inizio.Arbitra la partita Cosso di Reggio Calabria, con il quale entrambe le squadre non hanno mai pareggiato; nei 4 precedenti, il Modena ha 3 vittorie e 1 sconfitta, mentre la Reggiana ha 2 vittorie nei due incroci.Calcio di inizio giovedì 1 maggio alle 15 in uno stadio Braglia gremito in ogni ordine di posti, con la Montagnani sold out da giorni; in arrivo anche oltre duemila tifosi da ovest, che guaderanno il Secchia per raggiungere lo stadio Braglia.