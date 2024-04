Bianco riparte dalle scuse ai giornalisti e da Terni: 'La squadra ha bisogno dell'appoggio di tutti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ci sono tanti giocatori con poca esperienza alle spalle e sentirsi fischiare dai propri supporter è bruttissimo, anche se ci sta che la gente critichi, se non ci sono i risultati, ma se non ci sono la colpa è mia. Io posso prendere i fischi, per la squadra chiedo e spero il massimo supporto dai tifosi'.Tanti quelli che domani sera saranno al Braglia, per Modena Catanzaro. Sono poco meno di 8.000 i biglietti venduti, di cui 1800 nel settore ospiti, che si andranno aggiungere agli abbonati e coloro che potranno acquistare il biglietto anche domani, direttamente alla biglietteria dello stadio. Per una sera con pubblico che sfiorerà i 14.

000 spettatori paganti. Bianco sembra non sentire il peso della sfida e di una classifica che probabilmente - dice - 'avrà bisogno di altre due partite per definire la soglia salvezza'. Quarantacinque? Meno? Fatto sta che il Modena è a 39 e cadere, in questo campionato, è un attimo. Come volare. Bianco riconduce tutto ad episodi mancati. Di un gol sul pareggio vicino ad arrivare ma che ripetutamente non è arrivato. 'Potremmo avere 4 o addirittura 8 punti in più. Saremmo a discutere di un altro Modena, di un'altra prospettiva, dicendo che andiamo bene e invece parliamo di una squadra in difficoltà'.