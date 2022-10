Doppietta Dzeko rovina il sogno al Sassuolo, 2-1 al Mapei

La doppietta di Dzeko in casa del Sassuolo riporta l’Inter alla vittoria in campionato, dopo le sconfitte con Udinese e Roma: tre punti ottenuti con una certa fatica dalla squadra di Inzaghi. L’Inter, priva sempre di Lukaku, ha come grande protagonista Dzeko con una doppietta pesantissima. Il bosniaco prima sblocca la gara a fine primo tempo con un tocco di punta in area sugli sviluppi di un corner, poi firma il gol partita di testa al 75' dopo il momentaneo pareggio di Frattesi al 60'.



Il tabellino



Sassuolo 1

Inter 2



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic (82' Ayhan), Ferrari (90’ Tressoldi), Rogerio; Frattesi (82' Alvarez), Maxime Lopez, Thorstvedt (71' Harroui); Laurienté, Pinamonti, Ceide (71' Antiste). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Henrique, Obiang, D’Andrea, Kyriakopoulos. All.: Alessio Dionisi



INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio (58' Skriniar), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (84' Gagliardini), Asllani (46' Mkhitaryan), Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez. A disp.: Handanovic, Botis, De Vrij, Gosens, Bellanova, Darmian, Curatolo, Carboni, Stankovic. All.: Simone Inzaghi.



ARBITRO: sig. Sozza di Seregno



RETI: 44' e 75' Dzeko, 60' Frattesi