Dovizioso lascia la MotoGP dopo il GP di San Marino

Andrea Dovizioso dice addio alla MotoGp. Il pilota romagnolo, 36enne, campione del mondo nella 125 nel 2004 alzerà bandiera bianca dopo il GP di San Marino. La notizia è stata confermata oggi dalla Yamaha Motor. Dopo 20 anni di carriera, Dovizioso dirà addio alle corse esattamente un anno dopo essere entrato nel team MotoGP della Yamaha.“Purtroppo negli ultimi anni la MotoGP è cambiata profondamente. La situazione oggi è molto diversa: non mi sono mai sentito a mio agio con la moto e non ho saputo sfruttarne al meglio le potenzialità, nonostante il prezioso e continuo aiuto del team e tutta la Yamaha”, ha detto Dovizioso. “I risultati sono stati negativi ma oltre a ciò considero questa alla Yamaha un’esperienza di vita molto importante. Quando ci sono tante difficoltà occorre avere la capacità di gestire bene la situazione e le proprie emozioni.“Per tutto questo e per il supporto, ringrazio Yamaha, RNF Racing Team, WithU e gli altri sponsor coinvolti nel progetto. Non è andata come speravamo ma era giusto provarci. La mia avventura si concluderà a Misano ma il rapporto con tutte le persone coinvolte in questa sfida rimarrà intatto per sempre. Grazie a tutti”, ha concluso Dovizioso.