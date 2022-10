Draghi telefona a Egonu: 'Orgoglio dello sport italiano'

“Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu dal presidente Mario Draghi nella telefonata di questa mattina. L’atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale'. Lo scrive Palazzo Chigi in un tweet, dando notizia della chiamata del Premier alla fuoriclasse azzurra che ieri, dopo il successo sugli Stati Uniti nella finale per la medaglia di bronzo dei Mondiali di pallavolo femminili, si è lasciata andare a uno sfogo, diventato virale sul web, poi parzialmente corretto.'Questa è l'ultima partita con la Nazionale' - aveva detto la Egonu, correggendo poi il tiro spiegando di essere 'stanca' e volersi prendere 'solo una pausa'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.