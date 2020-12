Due giovani campioni di scacchi modenesi ai campionati nazionali

Due giovani atleti del Club 64, Luca Ballotti di Modena e Samuele Mammi di Soliera, parteciperanno ai Campionati Nazionali Online di scacchi online, che si terranno sulla piattaforma della Federazione, 'Premium Chess Arena', sabato 12 e domenica 13 dicembre.Luca (16 anni e frequenta il Fermi) e Samuele (14 anni e frequenta il Tassoni), sono stati selezionati dal Comitato Regionale Emilia Romagna per rappresentare la nostra regione rispettivamente nell'Under 16 maschile e Under 14 maschile, dove si confronteranno con i pari età delle altre regioni.Entrambi sono in forza al Club 64, circolo che, dal 1987, si propone di avvicinare la meravigliosa disciplina degli scacchi alla cittadinanza modenese con numerose iniziative, sia di carattere più ludico per i più piccoli, che corsi e tornei per gli appassionati al gioco