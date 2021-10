E così il Modena stende anche la Lucchese

Un Modena volitivo e gagliardo, sotto di un gol e in 10, ribalta la partita, stende la Lucchese e porta a casa i tre punti espugnando lo stadio Braglia, ancora a secco di vittorie.I gialli partono contratti, vanno sotto di un gol (rigore contro tutto da rivedere) e solo nei minuti finali una doppietta di Marotta esalta i tifosi per la prima vittoria casalinga di questo campionato.Dopo la bella vittoria di Cesena, quando il Modena era stato capace di ribaltare il risultato, i gialli concedono il bis, dando continuità di risultati; per le prestazioni, c’è ancora qualcosa da sistemare, ma il Modena di sabato ha fatto intravedere che la crescita della squadra sta proseguendo; dal punto di vista mentale la squadra ha dimostrato di avere consistenza e attributi, e dal punto di visto fisico, è palpabile la crescita di condizione di alcuni giocatori, che nelle prime giornate avevano faticato maggiormente.Inoltre tutta la rosa sta dando ampie garanzie, il mister sta ruotando tutti i giocatori a disposizione, ma la squadra sembra non risentirne particolarmente; come Bonfanti, anche Marotta si è sbloccato, e un giocatore con la sua esperienza può risultare decisivo anche a partita in corso.La qualità complessiva della rosa può rappresentare il valore aggiunto del Modena, perché chi entra non fa rimpiangere chi esce; tutti si sentono titolari e ugualmente considerati e dunque ciascun giocatore può sentirsi al centro del progetto; inoltre con la possibilità dei cinque cambi, aumentano le scelte a disposizione del mister, che può pescare liberamente dalla panchina; poi i cinque cambi consentono anche di modificare pressoché radicalmente, volendo, la disposizione tattica, e dal punto di vista fisico, permettono di inserire forze fresche che possono impattare sulla partita, dato che su 10 giocatori di movimento, ne vengono inseriti ben cinque.Il Modena deve ora proseguire nel suo percorso di crescita, e cercare di migliorare l’approccio alla gara, con maggiore intensità fin dall’inizio, perché nelle ultime tre gare è sempre andato sotto e alla lunga questo fattore può risultare dispendioso.