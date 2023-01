E' morto Gianluca Vialli: l'Italia piange un Campione

L’ex attaccante di Samp e Juventus e capo delegazione della Nazionale aveva 58 anni e da cinque anni lottava contro un tumore al pancreas

E’ morto in una clinica di Londra Gianluca Vialli. L’ex attaccante di Samp e Juventus e capo delegazione della Nazionale aveva 58 anni e da cinque anni lottava contro un tumore al pancreas.

Una carriera strepitosa come giocatore e allenatore, culminata con la vittoria agli Europei al fianco dell'amico Roberto Mancini. Una esperienza umana coraggiosa di lotta tenace e aperta contro la malattia, che aveva affiancato quella sportiva e che aveva reso Vialli un Campione anche fuori dal campo.



Il 14 dicembre l’ex attaccante della Nazionale aveva lasciato il ruolo di capo delegazione degli azzurri. 'Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri - aveva detto -. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio'.





