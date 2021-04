E' morto Sergio Sassi, patron Emiliceramica e vicepresidente Sassuolo

Calcio e imprenditoria sassolese in lutto: è morto oggi a 64 anni, Sergio Sassi, vicepresidente e amministratore delegato di Emilceramica e vicepresidente del Sassuolo Calcio.Sassi lottava da qualche tempo contro un male incurabile: lascia la moglie e due figli. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Modena è stato presidente agli inizi del 2000 di Assopiastrelle.“Un imprenditore capace ed apprezzato, amante dello sport e della nostra città, per la quale ha sempre fatto tanto anche senza voler apparire - afferma il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani - Con l’azienda ereditata dal padre Claudio, uno dei pionieri dell’industria ceramica ha fatto la storia dell’economia del nostro distretto portando avanti le istanze e le battaglie del nostro territorio anche a livello internazionale nel periodo in cui è stato presidente di Confindustria Ceramica. Dal padre aveva ereditato un’altra passione: il Sassuolo Calcio. E’ stato tra coloro che hanno salvato la squadra della nostra città, a metà degli anni ’90, dall’oblio portandola prima tra i professionisti poi, dopo aver coinvolto l’amico Giorgio Squinzi nella società, addirittura in Europa. Alla moglie ed ai due figli – conclude il sindaco – ai tantissimi amici che lascia in città, sia nel mondo sportivo che economico, vanno le più sentite condoglianze a nome mio, dell’amministrazione comunale e dell’intera città di Sassuolo”.