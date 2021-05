E' ufficiale: Pochesci non è più l'allenatore del Carpi

Ora è ufficiale: Pochesci non è più l'allenatore del Carpi calcio. 'La società rende noto che, a margine dell’incontro fra il direttore sportivo Andrea Mussi ed il tecnico Sandro Pochesci avvenuto questo pomeriggio (31 maggio 2021) a Firenze, si è optato per un’interruzione del rapporto di collaborazione in essere - si legge in una nota -. L’assenza di una totale e piena comunione di intenti è da considerarsi alla base di una scelta condivisa, che arriva con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto con il tecnico. Nelle prossime giornate si andrà alla ricerca di un accordo di rescissione che renda libero mister Pochesci da ogni vincolo contrattuale. La società, ringraziando mister Pochesci per quanto fatto alla guida della Prima Squadra, gli augura le migliori fortune professionali per il proseguo della carriera'.