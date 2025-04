Eccellenza, a Colorno per la Virtus Castelfranco arriva l'ennesima sconfitta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Ormai ci siamo: manca solo una giornata e la Virtus Castelfranco riuscirà nell'impresa, non facile, di chiudere a quota zero. Anche domenica a Colorno è arrivato l'ennesimo ko. I padroni di casa fanno subito la voce grossa e al 2’ sulla rovesciata in area di rigore di Carrasco, servito da un traversone dalla destra dell’esterno alto Conte, colpiscono la traversa. Al 5’ altra occasione del Colorno con il colpo di testa di Kulluri fuori alla destra del portiere su cross dalla destra sempre di Conte. E’ il preludio al gol che arriva sessanti secondo più tardi: assist dalla destra con un traversone basso di Carrasco per la conclusione vincente dall’interno dell’area di Kulluri appostato sul secondo palo. Gli ospiti si vedono al 29’ con il tiro insidioso dalla distanza che impegna Rossi in angolo da parte del centrocampista Ferrari.

La Virtus non si arrende e al 44’ sfiora il pareggio con il destro in area di Temzen, servito in profondità da Simonetti, parato da Rossi. Nella ripresa, al 7’ combinazione al limite dell’area Kulluri -Morrone con il tentativo del centrocampista numero 8 di casa neutralizzato da Nicolosi in angolo. All’8’ ecco il raddoppio del Colorno: cross dalla destra di Carrasco per il colpo di testa sul secondo palo di Denti. Dopo l’infortunio del subentrato Ganassi per gli ospiti (sostituito al 20’), Ferrari dalla distanza impegna Rossi rifugiatosi in corner al 25’. Al 40’ botta di Morrone da fuori respinto in angolo con un tuffo alla propria destra da Nicolosi. All’ultimo secondo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il neo entrato Aquino di testa fissa il risultato sul 3-0.COLORNO-VIRTUS CASTELFRANCO 3-0Reti: P.t: al 6’ Kulluri (C). S.t: all’8’ Denti (C), al 51’ Aquino (C)Colorno: Rossi, Denti, Manghi (dal 29’s.t. Scalea), Cavalca, Vezzani, Crescenzi (dal 13’s.t. Giglio), Conte, Morrone, Kulluri (dal 23’s.t. Turrà), Carrasco (dal 37’s.t. Aquino), Ziliotti (dal 45’s.t. Mbaye). All. Baldi.Virtus Castelfranco: Nicolosi, Passini, Sighinolfi, Lopez, Romanciuc, Ferrari, Tondelli (dal 12’s.t. Mariano), Gueye (dal 38’s.t. Leoni), Temzen, Simonetti (dal 13’s.t. Ganassi, dal 20’s.t. Angelino), Tajeddine. All. Napolitano.Arbitro: Cunsolo di BolognaNote: nessun ammonito. Calci d’angolo 11-4 (3-2 pt) per il Colorno. Recupero: 1’p.t., 6’s.t.