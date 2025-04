Eccellenza, a fine stagione Domizzi lascerà il Terre di Castelli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Non sappiamo chi allenerà il prossimo anno il Terre di Castelli (Fontana? Azzurro?), ma possiamo già dirvi che non sarà Maurizio Domizzi. Dopo aver fatto di tutto per trattenerlo negli ultimi anni, già ai tempi del Castelvetro, questa volta è stata la società oronero a voler cambiare la guida tecnica. E' stata infatti una stagione al di sotto delle aspettative, troppi acquisti sbagliati, soprattutto in estate, anche quelli che sono arrivati a dicembre non hanno permesso al Terre il cambio di passo. Diciamo però che Domizzi, se anche fosse stato confermato, non sarebbe rimasto: la sua volontà è quella di allenare in Serie D. La Correggese, se dovesse centrare la promozione in D, potrebbe chiamarlo, ma non solo. Più difficile che lo chiami la Cittadella: il nome di Domizzi era stato associato alla squadra del patron Galassini, ma alla fine potrebbe rimanere clamorosamente Gori.

Intanto in Prima categoria, alla Solierese è già cambiato il ds: al posto di Giacomo Lugli, che si era dimesso alcuni mesi fa, torna Giorgio Malavolta, ex Cdr Mutina. Malavolta porterà con sé mister Beppe Greco, che prenderà il posto di Vincenzo Conte.

Matteo Pierotti