Eccellenza, a Salso un altro ko per il Castelfranco

Con due reti in mezz’ora il Salsomaggiore batte il Virtus Castelfranco e torna al successo dopo un breve periodo di astinenza. Campo leggermente pesante con le fasce che a lungo andare si riveleranno insidiose e poco giocabili, Salsomaggiore affamato di punti mentre dall’altra parte c’è un Virtus Castelfranco che vive una stagione a dir poco complicata. Ciò nonostante sono proprio i modenesi a rendersi pericolosi per primi con Gueye che pesca Ferri al limite dell’area ed è bravo a girarsi tra le maglie locali per poi calciare con un tiro ad effetto che esce di poco a lato dalla porta difesa da Borges. La risposta del Salsomaggiore è però letale: azione di ripartenza, palla a Corbelli che si divincola bene dalle marcature avversarie e con un tiro a giro all’incrocio dei pali supera Nicolosi e fa 1 a 0.

Da qua in poi il Salso prende in mano totalmente la gara e gestisce il possesso palla per poi arrivare al raddoppio al 28’ minuto. Punizione di Corbelli dal limite respinta, l’azione continua e lo stesso Corbelli mette sul secondo palo per Orlandi che fa da sponda all’accorrente Ferrari che non ci pensa due volte e scaraventa in porta il pallone. Si passa quindi alla ripresa dove al 5’ si registra un anticipo di Furlotti a trequarti campo, apertura per Corbelli a sinistra il quale crossa dentro per Roberi Vota che di testa manda di poco alto sopra la traversa. Al 15’ Roberi Vota sulla sinistra lavora bene un pallone per Corbelli il quale controlla e serve Berti che di esterno sinistro calcia di poco fuori.

Al 27’ Corbelli sulla fascia sinistra muove palla in profondità per Berti che attira su di sé alcuni difensori per poi scaricare a Togola che tentenna e non calcia, alla fine arriva Orlandi che ci prova ma la mira non è delle migliori. La gara scivola via verso la fine con il Salso che continua a sciupare alcune buone opportunità mentre degli avversari nemmeno l’ombra, con la difesa di mister Apolloni che trascorre così una giornata tranquilla. Al triplice fischio il risultato di 2 a 0 va stretto ai termali, sciuponi e imprecisi, ma premia comunque una prestazione di buona qualità e che, soprattutto, serve come il pane per aumentare i punti in classifica. Assestati al centro della graduatoria, Orlandi e compagni possono così prepararsi serenamente per il derby in anticipo di sabato prossimo con il Colorno.SALSOMAGGIORE-VIRTUS CASTELFRANCO 2-0Reti: 10’pt Corbelli, 28’pt FerrariSalsomaggiore: Borges, Furlotti, Dattaro (29’st Lecini), Pedretti, Ferrari, Morigoni, Yener (15’st Togola), Orlandi (30’st Sanogo), Berti (39’st Lorenzani), Corbelli, Roberi Vota (24’st Compaore). All. ApolloniVirtus Castelfranco: Nicolosi, Passini (14’st Valcavi), Muratori, Ogunleye, Tajeddine (1’st Simonetti), Ferrari, Gueye, Romanciuc, Ferri (24’st Campani), Amore (39’st Cannas), Tondelli (1’st Temzen). All. NapolitanoArbitro: Romini di Ravenna